Deportes - 28/11/25 - 04:38 PM

El taekwondo suma una medalla de bronce en Juegos Bolivarianos

La presea fue lograda por la atleta Karoline Castillo en la categoría -49 kilogramos.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena

La atleta Karoline Castillo alcanzó este viernes la medalla de bronce en Kyorugui, categoría de los -49 kilogramos de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. 

Una nota de prensa del Comité Olímpico de Panamá (COP) detalló que en cuartos de final, Castillo derrotó (2-0) a Thais Trinidad, de Paraguay, y en semifinales fue superada (0-2) por la peruana Alessandra Suárez, consiguiendo así la sexta presea de bronce que obtiene la delegación nacional que compite en estos juegos deportivos regionales.

Además de las seis medallas de bronce, la delegación istmeña tiene una de oro, la cual fue conquistada por el luchador olímpico Ángel Cortez, quien ocupó el primer lugar de la categoría 86 kilogramos, estilo libre.

Otros taekwondistas que vieron acción este viernes fueron Ian Romero (-68 kg) y Brenda Brooks (-57 kg). 

Romero fue superado en cuartos de final (0-2) por el venezolano Yohandri Granado, mientras que Brooks fue superada (1-2) en esta misma ronda por la peruana Camila Cáceres.

 

