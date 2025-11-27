Costarricense Joseph Ramírez, nuevo líder de Vuelta Internacional a Chiriquí

El costarricense Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kolbi, asumió el liderato general individual de la Vuelta Internacional a Chiriquí, luego de disputada la séptima etapa de este evento ciclístico internacional.

Ramírez escaló al primer lugar de la clasificación general individual a pesar de no haber ganado la etapa, la cual se la llevó su compañero de equipo, Donovan Ramírez, quien tuvo un tiempo de 23 minutos y 27 segundos en la Contrareloj individual que tuvo un recorrido de 19.3 kilómetros.

El nuevo líder llegó a la meta ocho segundos después del ganador, mientras que el tercer puesto fue para Jason Huertas, del ManzaTé-La Selva-Scott, a 30 segundos.

En la clasificación Ramírez acumula 16 horas 39 minutos y 53 segundos, escoltado por Alejandro Granados, del ManzaTé-La Selva-Scott, a 37 segundos y Sergio Arias, a 57 segundos, todos del Colono Bikestation Kolbi.

El mejor panameño sigue siendo Bolívar Espinosa, del Senafront Rali, ubicado octavo en la general a 12:13 minutos.

Ramírez, igualmente comanda la clasificación por Puntos con 77 unidades, mientras que Sergio Arias se ha coronado campeón de la Montaña con 24 puntos, Fernando Ureña, del Caminos de Omar lidera en Master.

En los Sub 23 al frente está Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kolbi y Emanuel Viane, del Rali Far Express Herrera manda entre los Junior.

Este viernes 28 de noviembre se corre la octava y última etapa, la cual será un circuito cerrado de 88 kilómetros, teniendo como escenario David Este, iniciando a las 11 de la mañana.