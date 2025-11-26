Los ciclistas costarricenses siguen dominando la Vuelta Internacional a Chiriquí. Ayer volvieron a conquistar otra etapa y también mantuvieron la camiseta de líder general individual de este giro ciclístico.

Ayer, el ganador fue Sergio Arias, quien se impuso en la quinta etapa de la competencia que terminó en Volcán, a más de mil metros sobre el nivel del mar.

El equipo Colono Bikestation Kolbi, al que pertenece Arias, y que ha ganado cuatro de las cinco etapas disputadas, lanzó un fuerte ataque a 20 kilómetros de la meta, dejándole el triunfo a Arias, quien fue seguido por sus compañeros Alejandro Granados y Daniel Bonilla, todos con registro de 2 horas 41 minutos y 30 segundos.

En la fuga definitiva, integrada por cinco corredores de este equipo "tico", venía el líder Pablo Mudarra quien sostiene la camiseta otro día más, sumando en cinco jornadas 13 horas 03 minutos y 46 segundos.