Cristiano compra el 25% del Almería

Cristiano Ronaldo adquirió una participación en el club Almería, de la segunda división española, informó una firma de consultoría que representa al astro portugués del fútbol.

Brunswick Group señaló en un comunicado que Cristiano compró el 25% del club, que tiene un propietario saudí.

“Siempre he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá de la cancha. La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento”, dijo Cristiano en un comunicado.

