Deportes - 26/2/26 - 01:58 PM

Roberto González, líder de montaña tras segunda etapa del Giro di Sardegna

Esta competencia continuará mañana con la Etapa 3, en un exigente recorrido de 168.1 km entre Cagliari y Tortolí, donde el panameño buscará mantener el protagonismo.

 

Por: Redacción / Web -

El ciclista panameño Roberto González, integrante del equipo Solution Tech NIPPO Rali, defendió con éxito su posición de privilegio y se mantiene como líder absoluto de la clasificación de la montaña en el prestigioso Giro di Sardegna, tras una intensa segunda jornada en territorio italiano.

González, a bordo de su bicicleta Rali Evolve, domina la clasificación de los escaladores con un total de 16 puntos, duplicando la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el italiano Filippo Zana, quien acumula 8 unidades. Esta sólida actuación ratifica el gran estado de forma del corredor istmeño en las exigentes carreteras europeas.

La segunda jornada fue conquistada por el italiano Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) con un tiempo de 03:03:14, en un cierre de etapa sumamente competitivo donde los panameños mantuvieron el ritmo del pelotón principal; Carlos Samudio y Roberto González lograron entrar con el mismo tiempo del ganador en las posiciones 26ª y 29ª respectivamente, mientras que Franklin Archibold cruzó la meta en la posición 107ª.

La tabla clasificación general es encabezada actualmente por el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), mientras que la delegación panameña se posiciona de cara a la tercera jornada con Roberto González en el 16° lugar (a 1:03 del líder), Carlos Samudio en la 32ª posición (a 3:27) y Franklin Archibold en el puesto 147º (a 41:47).

Esta competencia continuará mañana con la Etapa 3, en un exigente recorrido de 168.1 km entre Cagliari y Tortolì, donde el panameño buscará mantener el protagonismo y proteger la camiseta de líder de la montaña de González.

Te puede interesar

Roberto González, líder de montaña tras segunda etapa del Giro di Sardegna

Roberto González, líder de montaña tras segunda etapa del Giro di Sardegna

 Febrero 26, 2026
Trevor Gaskins sobre juego ante Cuba: ‘Hay que ganar sí o sí’

Trevor Gaskins sobre juego ante Cuba: ‘Hay que ganar sí o sí’

Febrero 26, 2026
FIFA destaca progresos del fútbol panameño

FIFA destaca progresos del fútbol panameño

Febrero 26, 2026
Panameño Roberto González brilla en primera etapa de giro en Italia

Panameño Roberto González brilla en primera etapa de giro en Italia

 Febrero 26, 2026
Diez combates están confirmados para cartilla del 14 de marzo

Diez combates están confirmados para cartilla del 14 de marzo

 Febrero 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida

Influencer de OnlyFans niega vínculos con ‘El Mencho’ y teme por su vida