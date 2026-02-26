Roberto González, líder de montaña tras segunda etapa del Giro di Sardegna

El ciclista panameño Roberto González, integrante del equipo Solution Tech NIPPO Rali, defendió con éxito su posición de privilegio y se mantiene como líder absoluto de la clasificación de la montaña en el prestigioso Giro di Sardegna, tras una intensa segunda jornada en territorio italiano.

González, a bordo de su bicicleta Rali Evolve, domina la clasificación de los escaladores con un total de 16 puntos, duplicando la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el italiano Filippo Zana, quien acumula 8 unidades. Esta sólida actuación ratifica el gran estado de forma del corredor istmeño en las exigentes carreteras europeas.

La segunda jornada fue conquistada por el italiano Davide Donati (Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies) con un tiempo de 03:03:14, en un cierre de etapa sumamente competitivo donde los panameños mantuvieron el ritmo del pelotón principal; Carlos Samudio y Roberto González lograron entrar con el mismo tiempo del ganador en las posiciones 26ª y 29ª respectivamente, mientras que Franklin Archibold cruzó la meta en la posición 107ª.

La tabla clasificación general es encabezada actualmente por el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), mientras que la delegación panameña se posiciona de cara a la tercera jornada con Roberto González en el 16° lugar (a 1:03 del líder), Carlos Samudio en la 32ª posición (a 3:27) y Franklin Archibold en el puesto 147º (a 41:47).

Esta competencia continuará mañana con la Etapa 3, en un exigente recorrido de 168.1 km entre Cagliari y Tortolì, donde el panameño buscará mantener el protagonismo y proteger la camiseta de líder de la montaña de González.