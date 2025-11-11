Cruz Azul ya solicitó inhabilitación de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla

El club Cruz Azul ya ingresó la solicitud de inhabilitación contra Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, luego de que el jugador panameño cometiera una falta a su portero, el colombiano Kevin Mier, la cual provocó una fractura de tibia.

La lesión se dio en el último partido de la fase regular entre Pumas de la Unam, club de Carrasquilla y Cruz Azul, en el que milita el cancerbero colombiano.

Se conoció que la solicitud del equipo cementero fue acompañada del diagnóstico médico que dicta que Kevin Mier tiene fractura de tibia y será baja por meses, además de evidencias gráficas como fotografías o videos, así como testimonios de profesionales, quienes a través de redes sociales brindaron su opinión.

Dicha petición ya se encuentra en manos de Liga MX y Comisión Disciplinaria, quienes evaluarán el caso y será en los próximos días cuando se dictamine el veredicto final.

Por otro lado, muchos fanáticos de Cruz Azul, enardecidos por la noticia de la lesión, han demostrado su frustración de manera violenta con amenazas directas de muerte o de dispararle a la pierna a Carrasquilla para que este sea amputada.

Además, han hecho expresiones racistas en torno al ex jugador del Tauro, del Cartagena de España y del Houston Dynamo de la MLS.

Estos niveles de violencia digital han escalado a tal grado que inclusive un usuario compartió una supuesta dirección del convocado a la próxima Fecha FIFA por Thomas Christiansen.

Según el raglamento de la Liga MX, en casos de conductas que atenten contra la integridad del rival, el jugador puede ser inhabilitado de participar en cualquier actividad relacionada con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por un periodo prolongado o de por vida.

El mismo día del partido, Carrasquilla pidió públicamente disculpas aunque aseguró que la falta no fue con mala intención.