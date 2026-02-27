Cuba denuncia rechazo de visas para el Clásico Mundial

Ocho miembros de la delegación de Cuba no recibieron visas para viajar a Estados Unidos a fin de participar en el Clásico Mundial de béisbol, informó ayer jueves la Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol (FCBS).

Cuba tiene previsto enfrentar a Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá en San Juan durante la fase de grupos que se realiza del 5 al 17 de marzo.

Entre los cubanos a quienes se les habrían negado las visas están el presidente de la Federación, Juan Reinaldo Pérez Pardo, y el secretario general, Carlos del Pino Muñoz, además del entrenador de lanzadores Pedro Luis Lazo.