Davis Romero abrirá primer partido de Federales en Serie del Caribe

El exgrandes ligas Davis Romero será el abridor de Panamá (Federales de Chiriquí) en lo que será su debut en la Serie del Caribe de Béisbol ante los Leones de Caracas (Venezuela) mañana jueves.

La confirmación del pitcher coclesano la dio José Mayorga, director del equipo de los Federales, que ayer tuvo un ajetreado día en el que tuvo una práctica en la mañana en el estadio Rod Carew, mientras que en horas de la tarde ofreció una conferencia de prensa.

El encuentro ante Venezuela se efectuará a las 7:30 de la noche en el Estadio de la Rinconada, en la ciudad de Caracas, Venezuela.

“Estarán muchos fanáticos y es algo que me llena de emoción, porque me gusta que los fanáticos estén allí, atentos al juego, me llena de energía”, comentó Romero en entrevista a prensa de Probeis.

Romero ya tiene experiencia en lanzar en este torneo y precisamente el año pasado lanzó ante Venezuela vistiendo la camiseta de los Astronautas de Los Santos.

Por su parte, José Mayorga, director de los Federales, adelantó que el resto de la rotación para la Serie del Caribe será Harold Araúz, Edison frías y Steven Fuentes.

“Las expectativas es dar el mejor esfuerzo y tratar de quedar entre los cuatro y tratar de llegar a la final”, manifestó ayer Mayorga.

El equipo panameño tiene previsto viajar hoy al país sede de la competencia a las 11:39 de la mañana y llegarán a la 1:57 (hora panameña).

Luego de su debut el jueves ante Venezuela, Panamá jugará al día siguiente ante Colombia (Vaqueros de Montería) a las 12 mediodía; el sábado 4 de febrero (Curazao), domingo 5 de febrero (Puerto Rico), Lunes 6 (República Dominicna), martes 7 (México) y el miércoles 8 (Cuba).

