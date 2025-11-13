Defensor panameño Edgardo Fariña no viajó a Guatemala

El central Edgardo Fariña no pudo viajar a Guatemala con la Selección Mayor de Fútbol de Panamá para el encuentro que sostendrá hoy jueves ante el onceno nacional del país centroamericano y que es correspondiente a la fase final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Fariña, quien volvía a la selección nacional después de recuperarse de una lesión, no pudo abordar ayer el vuelo charter de la selección nacional en horas de la tarde con destino a la capital guatemalteca.

Se conoció que el defensa que juega actualmente en el FC Pari Nizhniy Novgorod de la Liga Premier de Rusia, tuvo problemas migratorios para ingresar al país centroamericano.

Hay que señalar que Edgardo Fariña jugó en la temporada 2023-2024 en Guatemala con el equipo del Municipal.

El jugador se mantendrá en el hotel de concentración para cuando el equipo regrese de Guatemala y siga su preparación para el último partido de esta fase ante El Salvador, programado para este martes 18 de noviembre.