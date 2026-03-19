Definidos los cuartos de final en Liga de Campeones

Las eliminatorias Real Madrid-Bayern Múnich, Barcelona-Atlético de Madrid, París Saint Germain-Liverpool y Sporting de Portugal-Arsenal componen los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputarán los próximos 7 y 8 de abril, la ida, y 14 y 15 del mismo mes, la vuelta en el campo del segundo de los equipos.

Atlético de Madrid y Barcelona, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano, una vez que el conjunto rojiblanco ha asumido el factor cancha a favor al eliminar al Tottenham, que fue cuarto en la fase anterior por la quinta plaza del conjunto azulgrana, se medirán por tercera vez en su historia en la Liga de Campeones, ambas también en cuartos.

Ambos equipos van por la denominada zona 'azul' del cuadro, con lo que el ganador se cruzará en las semifinales contra el vencedor de la otra eliminatoria de ese sector, que enfrenta al Sporting de Portugal con el Arsenal, con la ida en Lisboa y la vuelta en Londres.

Por la parte 'plateada', el Real Madrid, que eliminó en octavos al Manchester City, se cruzará con el Bayern Múnich, que superó al Atalanta, con el primer duelo en el Bernabéu y el segundo en el Allianz Arena. El conjunto alemán, líder y vigente campeón de la Bundesliga, finalizó en la segunda posición en la fase liga del máximo torneo europeo.

Por ese mismo sector, con lo que cual se cruzarán en semifinales con el vencedor del Real Madrid-Bayern, también están el París Saint Germain, incontestable en la ronda anterior contra el Chelsea, y el Liverpool, que levantó el 1-0 de la ida ante el Galatasaray con una goleada. Ambos se enfrentarán con la ida en el Parque de los Príncipes y la vuelta en Anfield.