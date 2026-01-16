Denver y Buffalo dan inicio a ronda divisional de playoffs en la NFL

Después de que los Buffalo Bills pusieran fin a la temporada de los Denver Broncos con una paliza de 31-7 en los playoffs del año pasado, Sean Payton se propuso devolver la fiesta de los playoffs a Denver, con su altitud y su ruidosa afición que hace temblar el estadio.

“Hablamos de conseguir las mejores posiciones y de intentar obtener todas las ventajas posibles. Sentí lo mismo en mi primer año en 2006 en Nueva Orleans, cuando perdimos en Chicago en el partido de campeonato: ‘¿Cómo podemos conseguir jugar este partido en casa?’”, recordó Payton, cuyos New Orleans Saints lo lograron tres años después, camino a ganar el Super Bowl tras la temporada de 2009.

Ahora, en su tercera temporada en Denver, Payton intenta convertirse en el primer entrenador en jefe en ganar trofeos Lombardi con dos franquicias.

Los Broncos (14-3), bien descansados, obtuvieron la ventaja de jugar en casa al asegurar la primera posición de la AFC y el único descanso en la primera ronda. Recibirán a los Bills (13-5), plagados de lesiones y sextos clasificados, que vienen de su primer triunfo como visitantes en los playoffs desde el partido de campeonato de la AFC de 1992, este sábado en el Empower Field at Mile High.

Es el primer partido de playoffs en Denver en una década, desde el 24 de enero de 2016, cuando los Broncos vencieron a los New England Patriots en el decimoséptimo y último enfrentamiento entre las superestrellas Tom Brady y Peyton Manning.

Los Broncos han ganado 13 de sus últimos 14 partidos en casa y tuvieron un récord de 8-1 en Denver esta temporada, su única derrota fue contra los Jacksonville Jaguars, el equipo que los Bills eliminaron 27-24 el fin de semana pasado en la primera remontada de Josh Allen en el último cuarto de un partido de playoffs.

Con Patrick Mahomes, Joe Burrow y Lamar Jackson fuera de estos playoffs, esta podría ser la mejor oportunidad de Allen para finalmente ganar el gran título. Pero está lidiando con dolencias en el pie derecho, la rodilla izquierda y la mano con la que lanza, y también fue examinado por una posible conmoción cerebral el fin de semana pasado.

“Me siento bien”, insistió Allen. “Me siento bien. Me siento mejor que en las últimas semanas”.

Otros catorce jugadores de los Bills figuraban en el informe de lesiones esta semana y el entrenador de Buffalo, Sean McDermott, descartó al safety Jordan Poyer (tendón de la corva) y al cornerback Maxwell Hairston (tobillo). Además, los receptores Gabe Davis y Tyrell Shavers fueron incluidos en la lista de lesionados esta semana debido a lesiones de rodilla.

Los Broncos incorporaron al safety Talanoa Hufanga y al linebacker interior Dre Greenlaw en la agencia libre y ambos jugaron un papel importante en el primer puesto de Denver en capturas de mariscal de campo y eficiencia en la zona roja.