Sub-17 femenina de Fútbol de Panamá en la recta final de preparación

La Selección Femenina sub-17 de Fútbol de Panamá entró en la recta final de su preparación con miras a la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas de Concacaf 2026, camino al mundial de la categoría.

Este viernes, la escuadra femenina cumplió una nueva sesión de entrenamiento en el seguimiento de su microciclo en la cancha del Yappy Park, en Paseo del Norte y que estuvo encabezado por su director técnico, el español Gerard Aubí.

Para este sábado, la Sub-17 Femenina estará realizando un partido amistoso desde las 4 de la tarde en el Yappy Park frente al club Santa Fe FC, de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), en lo que será la conclusión de un nuevo microciclo.

El equipo continuará entrenando la próxima semana, previo a su viaje a las Islas Bermudas, sede del grupo B del torneo clasificatorio donde la escuadra femenina buscará su boleto al próximo Premundial Femenina Sub-17 de CONCACAF.

Las dirigidas por el DT Aubí tienen programado viajar el próximo jueves 22 de enero rumbo a Bermudas.

La Selección Femenina Sub-17 de Panamá quedó ubicada en el grupo B de la Ronda Uno Clasificatoria de CONCACAF junto a las selecciones de Bonaire, Surinam y Bermudas.

Concacaf anunció recientemente que el equipo de San Cristóbal y Nieves no estará participando del torneo, por lo que el grupo contará con un seleccionado menos.

Para avanzar al Premundial de Concacaf, Panamá necesita ganar su grupo o terminar como uno de los mejores segundos lugares.

El debut de las juveniles panameñas está programado para el próximo sábado 24 de enero cuando se mida a Bonaire, en un encuentro a disputarse en el Bermudas National Sports Centre.

Luego jugará el lunes 26 de enero, frente a Surinam y cierran la fase de grupos el miércoles 28 frente al equipo anfitrión (Bermudas).