Christian Bethancourt jugará con los Federales en la Serie del Caribe

El grandes ligas panameño Christian Bethancourt confirmó su participación con los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe de Béisbol, la cual se disputará en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero.

NO DEJES DE LEER: Panameño Martín Krug es convocado por el Levante para enfrentar al Real Madrid

Bethancourt, un receptor con amplia experiencia en las Grandes Ligas, se reportó este viernes en el primer día de entrenamientos con miras a este tradicional torneo, el cual contará con la participación de Puerto Rico, República Dominicana, dos equipos de México (campeón y subcampeón de la liga del Pacífico) y Panamá (Federales de Chiriquí).

"Fue positivo el primer día de entrenamiento. Se nota que el grupo llegó en buenas condiciones con miras a enfrentar este torneo", expresó Bethancourt luego de la práctica que se realizó en el estadio Nacional Rod Carew.

Bethancourt informó que se encuentra en buen estado de salud para ponerse a la disposición del equipo y luego del torneo se reportará con los Cachorros de Chicago, club que le dio un contrato de ligas menores con la oportunidad de participar en el campo de entrenamiento primaveral.

NO DEJES DE LEER: Panamá ya tiene su campamento base para el Mundial 2026

Sobre el grupo de jugadores que vio en la primera práctica, Bethancourt destacó que la mayoría de los jugadores son jóvenes, con mucha ganas de dejar el país en alto.

"Siempre va a ser un honor representar al país en cualquier torneo internacional. Creo que esta es mi tercera vez que lo hago en una Serie del Caribe y lo seguiré haciendo simpre y cuando esté disponible y libre de lesiones", apuntó el receptor panameño.

Panamá debutará en la Serie del Caribe el lunes 2 de febrero ante México en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco, en Guadalajara.