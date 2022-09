Díaz confirma que en Europa hay clubes que buscan ficharlo

El atacante Ismael Díaz, quien se incorporó ayer a los entrenamientos de la selección mayor de Panamá, que el 27 de septiembre enfrentará a Baréin, destacó ante los medios de comunicación su buen momento en el fútbol ecuatoriano y dejó claro que espera aprovechar toda oportunidad que le dé el técnico Thomas Christiansen para asegurar su puesto en el combinado nacional.

Díaz es el atacante de moda en la Liga Pro de Ecuador. El pasado domingo marcó en la victoria de su equipo, Universidad Católica, sobre el Orense para llegar a 12 goles. Es el segundo máximo anotador de la liga y el líder en el departamento de asistencias, con siete. “Estoy intentando ayudar a mi equipo (U. Católica) en lo que puedo; en lo personal, estamos teniendo una temporada muy buena y espero que siga así, quiero cerrar la temporada de la mejor manera y las oportunidades que se presenten aprovecharlas”, dijo en referencia a su rendimiento en la primera división de Ecuador.

Afirmó que hay clubes europeos que se han acercado a él y han mostrado interés en contratar sus servicios. “A última hora (previo al cierre del pasado mercado de fichajes) se acercó un club europeo, pero por el poco tiempo que hubo no se pudo hacer mucho, espero que este mercado que viene, el de invierno en Europa, se presenten opciones y siempre he dicho que me gustaría regresar a Europa, algo que es muy atractivo para mí persona y donde puedo seguir creciendo”, sostuvo.

Entre 2016 y 2018, Ismael Díaz jugó en el fútbol europeo: primero, lo hizo con el Porto B de Portugal, y luego, con el Deportivo Fabril, filial del Deportivo La Coruña de España.

El goleador manifestó que “ahora toca estar aquí en la selección y buscar la manera de ganar” el partido contra Baréin.

En cuanto a la convocatoria realizada por Christiansen, Díaz señaló que hay muchos jóvenes que quieren demostrar al seleccionador hispano-danés que deben estar en la selección y que él también llega con ese mismo objetivo porque ¬–dijo– “no me quiero dejar quitar mi puesto”.

“Una de las cosas que he aprendido en mi carrera es que la competitividad es una de las claves en un equipo”, resaltó.

