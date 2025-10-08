Dodgers y Cerveceros van por la barrida y avanzar en playoffs

Los Dodgers de Los Angeles y los Cerveceros de Milwaukee buscarán hoy otro triunfo para barrer sus respectivas series divisionales de playoffs y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Angeles, tienen el panorama más cómodo, ya que ganaron los dos primeros juegos de la serie de visitante ante los Filis de Filadelfia (5-3 y 4-3) y ahora les corresponderá dos encuentros de local, de los que solo tendrán que ganar uno.

El tercer juego de la serie está programado para iniciar a las 8:08 de la noche (hora de Panamá) y los lanzadores abridores anunciados para el mismo serán Aaron Nola por parte de los Filis y el japonés Yoshinobu Yamamoto por los Dodgers.

En esta serie, el panameño tuvo un turno de emergente en el primer juego, en el que falló con elevado al jardín central con bases llenas, mientras que en el segundo partido fue titular en la segunda bases y se fue de 2-1.

En la otra serie, los Cerveceros de Milwaukee han sido superiores a los Cachorros de Chicago, ganando 9-3 y 7-3.

Lo único positivo para los Cachorros es que el partido de hoy y el de mañana si es necesario se llevará a cabo en su campo, el Wrigley Field.

Para el juego de hoy, programado para las 4:08 de la tarde (hora de Panamá), los abridores serán Quinn Priester por los Cerveceros y Jameson Taillon por los Cachorros.