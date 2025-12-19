Deportes - 19/12/25 - 12:00 AM

Don Bosco Jr. y Bambanes FC disputan ascenso a Liga Prom

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los conjuntos del Don Bosco Jr. y los Bambanes FC, de Chiriquí, disputarán este domingo 21 de diciembre el partido de repechaje por el ascenso a la Liga Prom.

El encuentro entre Don Bosco Jr. campeones del Torneo Apertura, y Bambanes FC, monarcas del torneo Clausura, se jugará en el Estadio Virgilio Tejeira de Penonomé, a las 3 la tarde.

El conjunto de Don Bosco llegó a esta instancia tras vencer 1-0 a Deportivo Altamira en la Conferencia del Oeste, en partido disputado en el Estadio Aristócles «Toco» Castillo.

El equipo de Monagrillo, al no repetir como campeones tiene que disputar el partido adicional contra el campeón del Torneo Clausura.

En cambio, el conjunto chiricano de Bambanes FC, se coronó recientemente campeón de la Conferencia del Oeste tras vencer 1 por 0 a Sporting París, en el Estadio Aristócles «Toco» Castillo con gol de Rigoberto Aparicio.

