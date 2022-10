Edmundo Sosa busca ser otro panameño en jugar una Serie Mundial

A partir de mañana viernes, Edmundo Sosa podría sumarse a la lista de panameños que han jugado con sus respectivos equipos en una Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.

Los Filis de Filadelfia, equipo al cual pertenece Sosa, enfrentará a los Astros de Houston por el título de las Grandes Ligas.

El roster oficial se conocerá mañana viernes, día en que iniciará la Serie Mundial y de lograr estar dentro del mismo, Sosa tendrá la oportunidad de convertirse en el panameño N.°14 en jugar el Clásico de Otoño.

Hay que señalar que el año pasado (2021), originalmente el infielder Johan Camargo no había sido incluido en el roster de los Bravos de Atlanta para la Serie Mundial que enfrentaron a los Astros de Houston. No obstante, fue incluido a partir del juego 6 luego de que su compañero Ehire Adrianza entró en Lista de Paternidad. No jugó pero sí recibió su anillo de campeón.

Héctor López, el primero

En 1960 Héctor López se convirtió en el primer panameño en jugar en un clásico de octubre. Recordamos que en la serie de 1958 entre los Bravos de Milwaukee y los Yankees, el lanzador colonense Humberto Robinson, estuvo en el roster de los Bravos, pero no actuó.

López jugó en 5 series seguidas, de 1960 a 1964 con los Yankees, ganando dos y siendo uno de los héroes del clásico de 1961 frente a Cincinnati.

En 1960 frente a los Piratas dio su primer hit frente a Vernon Law. En 1961, en el quinto juego, conectó HR y triple, impulsando cinco carreras para el triunfo de 13-5. Con un toque en ese juego remolcó una carrera. Héctor fue líder impulsador de la serie con 7. Jugó en 15 partidos de estos clásicos.

En 1961 no fue el héroe, porque el zurdo Whitey Ford 2-0 se llevó los honores.

Mariano Rivera ha sido el más sobresaliente con 7 series mundiales, 5 títulos, un premio de Jugador Más Valioso obtenido en 1999, 8 juegos salvados y un total de 42 en las series post.-temporada para un notable récord.

En estos siete clásicos de octubre, Rivera, ha logrado marca de 2-1, y en total participó en 32 series post-temporada, incluyendo 7 series mundiales,

El astro de los Yankees, impuso marca de 33-1/3 de episodios lanzados sin admitir carreras, de los cuales 23 fueron en el clásico de octubre.

Durante estos años, entre 1960 y 2021, los peloteros panameños han competido en 21 Series Mundiales con bastante efectividad.

Todos recuerdan la de 1971 cuando Manny Sanguillén con los Piratas, fue junto al inmortal Roberto Clemente, uno de los héroes del triunfo de su equipo frente a los Orioles. Bateó al son de .379, cosechando hits en los 6 partidos finales.

Ramiro Mendoza tiene lo suyo en estos clásicos, siendo el primer lanzador panameño en ganar un partido, hazaña que logró en 1998 contra San Diego. Ramiro ha jugado en 4 clásicos con 3 anillos de campeón.

Rutherford Salmón asistió a las series de 1969 y 1970 con los Orioles, ganando la última frente a Cincinnati, donde dio un hit de emergente.

Además de Chico, los peloteros Héctor López (2), Manny Sanguillén, Rennie Stennett y Rubén Rivera, tienen imparables como emergentes.

Allan Lewis tuvo participación en dos clásicos con los Atléticos de Oakland (1972-73), actuando de corredor emergente.

Anotó tres carreras. No robó bases.

En la Serie de 1979 entre Pittsburgh y Baltimore actuaron tres panameños: Omar Moreno, Sanguillén y Rennie Stennett, con los Piratas.

En el clásico se registró el hecho de que tres panameños jugaron en un mismo partido con los piratas: Omar Moreno, Rennie Stennett y Many Sanguillén). En 1998, Ramiro Mendoza y Mariano lanzaron por los Yankees en el mismo partido, y Rubén Rivera jugó por San Diego en ese mismo encuentro.

Esta última hazaña es diferente: Todo ocurrió en el octavo, cuando Mariano reemplazó a Ramiro y Rubén entró de corredor en la misma entrada por Tony Gwynn. El juego lo ganó Ramiro y lo salvó Mariano, para redondear la proeza criolla en un clásico,

En esa serie, Rubén le dio un sencillo a su primo Mariano en el último partido del clásico y bateó de 5-4 en 3 juegos.

En la serie de 1982, Ben Oglivie jugó con Milwaukee, bateando un jonrón frente al dominicano Joaquín Andujar del San Luis.

Solamente Ben, Héctor y Ruiz (2) han conectado de cuadrangular en estas series mundiales.

Juan Berenguer, tuvo dos presentaciones, primero en 1984 con los Tigres ( no lanzó, pero estaba en el roster) y después en 1987 con Minnesota, siendo campeón frente a los Cardenales. Juan tuvo marca de 0-1 en la serie.

Manny Corpas jugó en el clásico de 2007 con Colorado -vs- Boston,.

Carlos Ruiz, estuvo en dos series con los Phillies, en 2008 frente a Tampa Bay y en 2009 ante los Yankees, Dio par de jonrones, uno en cada serie.

En campeonatos de otoño, hemos visto curiosidades, como la de Sanguillén y Omar Moreno, que, con 8 años de diferencia, dieron su primer imparable frente al mismo lanzador: Jim Palmer, de los Orioles. López y Moreno, tuvieron la dicha de hacer el out 27 del partido final de las series de 1961 y 1979, respectivamente que sus equipos ganaron.

