Deportes - 17/1/26 - 10:25 PM

El Barça encadena once triunfos con Flick y vive su mejor momento esta campaña

El FC Barcelona, dirigido por Hansi Flick, atraviesa un gran momento tras sumar once victorias consecutivas, impulsado por su potencia ofensiva, la solidez defensiva y el liderazgo de jugadores como Raphinha, Joan García y Pedri.

 

Por: Barcelona, 16 de enero (EFE).— -

Tras vencer (0-2) al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona de Hansi Flick encadenó su undécima victoria consecutiva e igualó la segunda mejor racha histórica de triunfos del club.

La dinámica positiva del conjunto azulgrana desde la derrota (0-3) ante el Chelsea, el pasado 25 de noviembre, se explica por una marcada voracidad ofensiva —con 31 goles anotados—, una clara mejoría defensiva —solo 8 goles encajados— y la irrupción decisiva de futbolistas como el portero Joan García y el delantero Raphael Dias ‘Raphinha’.

🧤 Joan García, clave bajo los tres palos

En el último mes y medio, el Barcelona ha encajado apenas ocho goles y ha dejado la portería a cero en seis partidos, lo que se traduce en una media de 0,73 goles recibidos por encuentro, muy por debajo del promedio anterior de 1,39.

Más allá de los ajustes tácticos de Hansi Flick, el rendimiento de Joan García ha sido determinante. El guardameta evitó el empate del Racing de Santander en el último minuto y brilló también en las victorias ante Villarreal y Espanyol, ambas por 0-2.

⚽ Un ataque demoledor: casi tres goles por partido

En los primeros 29 partidos de la temporada, el Barça ya suma 79 goles, de los cuales 31 llegaron durante la actual racha de once victorias. Diez jugadores distintos han marcado en este periodo, reflejando la profundidad ofensiva del plantel.

Han visto portería Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, Roony y Rashford, además de los centrocampistas Dani Olmo y Fermín López, y los defensas Christensen y Koundé.

Te puede interesar

El Barça encadena once triunfos con Flick y vive su mejor momento esta campaña

El Barça encadena once triunfos con Flick y vive su mejor momento esta campaña

 Enero 17, 2026
Raúl Asencio reconoce deuda del Real Madrid y lidera reacción en el Bernabéu

Raúl Asencio reconoce deuda del Real Madrid y lidera reacción en el Bernabéu

 Enero 17, 2026
La Selección de Panamá inicia trabajos en Bolivia pensando en el Mundial 2026

La Selección de Panamá inicia trabajos en Bolivia pensando en el Mundial 2026

 Enero 16, 2026
Denver y Buffalo dan inicio a ronda divisional de playoffs en la NFL

Denver y Buffalo dan inicio a ronda divisional de playoffs en la NFL

 Enero 16, 2026
Sub-17 femenina de Fútbol de Panamá en la recta final de preparación

Sub-17 femenina de Fútbol de Panamá en la recta final de preparación

Enero 16, 2026

🔥 Raphinha, líder absoluto del Barça

La reacción del Barcelona no se entiende sin el impacto de Raphinha, quien regresó tras dos meses de baja por lesión muscular. Desde entonces, el brasileño se ha consolidado como el líder ofensivo del equipo y suma ocho goles en este tramo.

Sus actuaciones ante Atlético de Madrid, Osasuna, Athletic Club y Real Madrid fueron decisivas y le valieron el premio a mejor jugador de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudí.

🎯 Dani Olmo y Ferran Torres marcan la diferencia

Más allá del protagonismo de Raphinha, el Barça ha contado con futbolistas decisivos como Dani Olmo, quien, pese a una lesión en el hombro, ha anotado cuatro goles clave en el último mes y medio.

Por su parte, Ferran Torres atraviesa un gran momento goleador. Con 15 tantos, es el máximo goleador azulgrana de la temporada y se consolida como un ‘9’ fiable, mientras Robert Lewandowski asume un rol más secundario.

🌟 Pedri y Lamine Yamal, talento al servicio del equipo

Tras la derrota ante el Chelsea, Flick prometió “un Barça diferente”, y gran parte de esa transformación pasa por el regreso al mejor nivel de Pedri, eje del mediocampo, y por la recuperación futbolística de Lamine Yamal, quien suma cuatro goles en los últimos once partidos y ha vuelto a mostrar su desequilibrio y calidad en el uno contra uno.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador

Asesinan a 'Momi' a balazos en la cabeza en Plaza Amador
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga

Mató a su mujer y luego se quitó la vida en Burunga
Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera

Buscan a hombre que se exhibe en patio trasero de su casa en La Chorrera