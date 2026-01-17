El Barça encadena once triunfos con Flick y vive su mejor momento esta campaña

Tras vencer (0-2) al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey, el FC Barcelona de Hansi Flick encadenó su undécima victoria consecutiva e igualó la segunda mejor racha histórica de triunfos del club.

La dinámica positiva del conjunto azulgrana desde la derrota (0-3) ante el Chelsea, el pasado 25 de noviembre, se explica por una marcada voracidad ofensiva —con 31 goles anotados—, una clara mejoría defensiva —solo 8 goles encajados— y la irrupción decisiva de futbolistas como el portero Joan García y el delantero Raphael Dias ‘Raphinha’.

🧤 Joan García, clave bajo los tres palos

En el último mes y medio, el Barcelona ha encajado apenas ocho goles y ha dejado la portería a cero en seis partidos, lo que se traduce en una media de 0,73 goles recibidos por encuentro, muy por debajo del promedio anterior de 1,39.

Más allá de los ajustes tácticos de Hansi Flick, el rendimiento de Joan García ha sido determinante. El guardameta evitó el empate del Racing de Santander en el último minuto y brilló también en las victorias ante Villarreal y Espanyol, ambas por 0-2.

⚽ Un ataque demoledor: casi tres goles por partido

En los primeros 29 partidos de la temporada, el Barça ya suma 79 goles, de los cuales 31 llegaron durante la actual racha de once victorias. Diez jugadores distintos han marcado en este periodo, reflejando la profundidad ofensiva del plantel.

Han visto portería Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, Roony y Rashford, además de los centrocampistas Dani Olmo y Fermín López, y los defensas Christensen y Koundé.

🔥 Raphinha, líder absoluto del Barça

La reacción del Barcelona no se entiende sin el impacto de Raphinha, quien regresó tras dos meses de baja por lesión muscular. Desde entonces, el brasileño se ha consolidado como el líder ofensivo del equipo y suma ocho goles en este tramo.

Sus actuaciones ante Atlético de Madrid, Osasuna, Athletic Club y Real Madrid fueron decisivas y le valieron el premio a mejor jugador de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudí.

🎯 Dani Olmo y Ferran Torres marcan la diferencia

Más allá del protagonismo de Raphinha, el Barça ha contado con futbolistas decisivos como Dani Olmo, quien, pese a una lesión en el hombro, ha anotado cuatro goles clave en el último mes y medio.

Por su parte, Ferran Torres atraviesa un gran momento goleador. Con 15 tantos, es el máximo goleador azulgrana de la temporada y se consolida como un ‘9’ fiable, mientras Robert Lewandowski asume un rol más secundario.

🌟 Pedri y Lamine Yamal, talento al servicio del equipo

Tras la derrota ante el Chelsea, Flick prometió “un Barça diferente”, y gran parte de esa transformación pasa por el regreso al mejor nivel de Pedri, eje del mediocampo, y por la recuperación futbolística de Lamine Yamal, quien suma cuatro goles en los últimos once partidos y ha vuelto a mostrar su desequilibrio y calidad en el uno contra uno.