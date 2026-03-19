El béisbol formará parte de los Suramericanos de la Juventud

El béisbol será uno de los deportes que formará parte de los Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputarán del 12 al 25 de abril en Panamá.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), confirmó que está preparando una preselección con miras a estos juegos y la misma está cargo del exseleccionado nacional Adolfo Rivera.

En la competencia del béisbol, que se jugará entre el 20 y 25 de abril, participarán jugadores de 16 y 17 años.

Actualmente la preselección nacional la conforman 35 jugadores y se encuentra entrenando en el Estadio Nacional Rod Carew.

La preselección nacional es la siguiente:

Lanzadores: David Rodríguez, Abdiel Castillo, Abel Rodríguez, Jhair Díaz, Johan Camarena, Roberto Martínez, Idelmir Ibarra, Ramón Baule, Luis Centella, Alejandro Vega, Daniel Brown, Ian Cepeda, Rodrigo Tello y Abraham Wright.

Receptores: Jesús Arosemena, Luis Aranda, Néstor Ramos, Omar Osorio y Ariel Cardenas.

Cuadro Interior: Adrián Fuentes, Anderson Cousin, Lucas López, Luis Atencio, Jensual Guizado, Eduardo Canto, Eduardo Barba, Jeykol De León, Nicolás Sánchez y Justin Gill.

Jardineros: Danel Long, Edward Delgado, Jorge Nash, Jorge Cedeño, Alejandro Fanovich y Carlos Sánchez.