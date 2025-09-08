El camino al Mundial se complica para Panamá

Panamá complicó su clasificación al Mundial de 2026, al empatar 1-1 ante Guatemala de local en el Estadio Nacional Rommel Fernández, dejando perder más puntos en su lucha por avanzar de forma directa a la máxima cita del fútbo.

Con este resultado, Panamá queda en el tercer lugar del grupo A con dos puntos. El líder es Surinam (4 unidades), que venció 2-1 de visitante a El Salvador, onceno que se mantuvo con tres puntos. Guatemala solo tiene un punto para quedar relegado en la cuarta posición.

La segunda ventana de esta fase se disputará en octubre jugando Panamá de visitante ante El Salvador el 10 y de local ante Surinam el 14.

Nuevamente la falta de contundencia faltó para la selección nacional que reaccionó en el segundo tiempo pero sin concretar.

El primer tiempo fue de olvido para Panamá en el que tuvo muchas imprecisiones en los pases y por ende el ataque no fue el más efectivo.

Por su lado Guatemala estuvo bien ordenada en su defensa e incluso tuvo más oportunidades al arco que Panamá.

Al minuto 35' Guatemala marcó el primer gol cuando Oscar Santis remató de derecha desde el centro del área luego de asistencia de Arquímides Ordóñez.

Panamá reaccionó dos minutos más tarde (39') cuando en un tiro de esquina cobrado por Eric Davis, Carlos Harvey dio un cabezazo certero para igualar el partido.

No obstante, la selección nacional volvió a caer en el letargo y no pudo marcar otro gol.

En el segundo tiempo Panamá mejoró notablemente con el ingreso de jugadores como José Luis Rodríguez (Aníbal Godoy), Tomás Rodríguez (José Fajardo), Cecilio Waterman (Yoel Bárcenas), Everardo Rose (Ismael Díaz) y Jorge Gutierrez (Eric Davis).

No obstante, el onceno nacional no pudo marcar el gol que hubiera significado el triunfo.