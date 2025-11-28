Periodista Gabriel Castillo ganó Concurso Nacional Luis Rentería

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa) entregó recientemente el premio del Concurso Nacional Luis Rentería, el cual fue ganado por el experimentado periodista Gabriel Castillo.

Con una trayectoria de 40 años en el área deportiva, principalmente del fútbol, Castillo se adjudicó el concurso nacional con el ensayo “El vuelo del Gavilán”, el cual narra los pasajes de vida y fútbol de la leyenda del balompié panameño, Gabriel 'Gavilán' Gómez.

El libro, escrito bajo el seudónimo de El Comandante, no solo sirve como un homenaje en vida a la magna carrera de 'Gavilán' Gómez, sino también como una enseñanza para que la juventud conozca su historia.

"La Afutpa agradece al Ministerio de Cultura por ser pilar de este importante proyecto, que aporta valiosos réditos a la sociedad panameña, y la Asociación Panameña de Lupus (Apalupus) por permitir que el Concurso Nacional Luis Rentería sirva de puente para sus nobles propósitos", destaca la Afutpa en una nota de prensa.

Gabriel 'Gavilán' Gómez fue un destacado futbolista panameño que formó parte de la Selección Nacional Absoluta por muchos años, incluyendo la que clasificó y participó en el Mundial de Rusia 2018.

A nivel de clubes, Gómez, quien inició en el Sporting 89, basó su carrera internacional en Colombia, pero además tuvo sus pasos en Portugal y Estados Unidos (MLS).

