En el Oviedo dan por descartado a Bárcenas

José Ángel Ziganda, técnico del Real Oviedo, ha dado casi por descartado a Yoel Bárcenas para el curso 2020/21, debido al lío contractual del jugador panameño con el Cancún FC, que ha amenazado con tomar acciones legales en caso de que el volante no se reporte en México.

“Yoel nos aportó muchísmo. Tiene gol, definición, que no es fácil de encontrar, y profundidad. No se da el acuerdo y no se da”, destacó Ziganda.

Publicidad

Recordó que el colonense era vital porque aportaba dinamismo y gol al conjunto asturiano. En 70 partidos, hizo 14 goles y dio 4 asistencias.