Estadio Mariano Bula está listo para su apertura

Una obra esperada por el aficionado colonense al béisbol ya es una realidad. El Estadio Mariano Bula está listo para su uso.

La fecha de inauguración de este coliseo está prevista para el viernes 13 de marzo en un acto que será encabezado por el presidente de la República José Raúl Mulino.

Posterior al acto inaugural, el nuevo estadio Mariano Bula será el escenario oficial para la apertura del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre las novenas de Colón y Chiriquí.

El nuevo estadio Mariano Bula contará con capacidad para acoger a 5,000 aficionados, y estacionamientos para 102 vehículos.

Dispondrá de locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería, entre otras facilidades.

A nivel de terreno, el mismo será de césped sintético, con especificaciones de la Major League Baseball, apto para la realización de juegos de la liga local, partidos internacionales y del béisbol profesional.

Esta obra representa mucho para la comunidad deportiva y la población en general, luego de años de paralización e incertidumbre.

La orden de proceder de la obra fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con proyección de 20 meses en su fase de construcción y un costo original del contrato B/. 15,591,271.76.

Sin embargo, todo fue dejado en el abandono por dos gobiernos consecutivos, hasta que la administración Mulino le dio el reimpulso definitivo.