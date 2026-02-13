Estrella Chris Paul se retira de la NBA tras 21 temporadas

Chris Paul, el “Point God”, que fue seleccionado 12 veces para el Juego de Estrellas y ganó dos medallas de oro olímpicas, anunció su retiro el viernes como broche de oro de una carrera de 21 temporadas que sin duda merecerá su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto.

NO DEJES DE LEER: Sporting San Miguelito escala al primer lugar de la conferencia Este de la LPF

Paul hizo el anuncio el primer día del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA en la casa de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California. Paul disputó su última temporada —una abreviada— con los Clippers, que lo enviaron a casa en diciembre y terminaron traspasándolo a Toronto a principios de este mes.

Los Raptors sabían que Paul nunca jugaría en Toronto, y eso planteó la pregunta de si la leyenda de Wake Forest intentaría terminar la temporada con otro equipo en busca de lo único que nunca consiguió: un título de la NBA.

La respuesta llegó el viernes. Se acabó. Paul comentó el verano pasado que ha odiado perderse eventos con sus hijos en los últimos años, y ahora puede dedicarse mucho más a su familia y a otros intereses.

NO DEJES DE LEER: Oeste y Chiriquí con ventaja de 3-1 en semifinales del béisbol Juvenil

Paul escribió en una publicación en redes sociales, al anunciar la decisión: “Es hora de que yo esté presente para otros y de otras maneras”.

A principios de esta temporada insinuó con fuerza que este año iba a ser el último. Paul fue elegido cuatro veces al primer equipo All-NBA, y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12.552 asistencias y 2.728 robos. Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos mientras registraba al menos 10.000 asistencias; LeBron James y Russell Westbrook también lo han logrado desde entonces.