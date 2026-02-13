Deportes - 13/2/26 - 07:21 PM

Raphinha se recupera y entrenó con el Barcelona para próximo juego

El delantero brasileño no ha jugado los últimos tres partidos del club blaugrana por lesión.

 

Por: España/ EFE -

El atacante del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', ausente por lesión en los últimos tres partidos del equipo, ha completado parte de la sesión de este viernes en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

NO DEJES DE LEER: Sporting San Miguelito escala al primer lugar de la conferencia Este de la LPF

Tras perder en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) contra el Atlético de Madrid, los titulares del Barça han realizado trabajo específico en el gimnasio, mientras que el resto de jugadores disponibles se han ejercitado sobre el césped.

Además de Raphinha, que ultima la recuperación de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, también han participado en la sesión los jugadores del filial Tommy Marqués y Eder Aller.

NO DEJES DE LEER: Panamá fue de más a menos en Serie de las Américas

En cambio, según las imágenes facilitadas por el club, los lesionados Marcus Rashford, Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen no se han ejercitado bajo las órdenes del técnico, Hansi Flick.

El conjunto azulgrana volverá a entrenarse este sábado a las 11:00 horas para empezar a preparar el partido de LaLiga EA Sports del próximo lunes en Montilivi contra el Girona

Te puede interesar

Raphinha se recupera y entrenó con el Barcelona para próximo juego

Raphinha se recupera y entrenó con el Barcelona para próximo juego

 Febrero 13, 2026
Luka Modric da triunfo al Milan sobre el Pisa en Liga Italiana

Luka Modric da triunfo al Milan sobre el Pisa en Liga Italiana

 Febrero 13, 2026
Estrella Chris Paul se retira de la NBA tras 21 temporadas

Estrella Chris Paul se retira de la NBA tras 21 temporadas

Febrero 13, 2026
Sporting San Miguelito escala al primer lugar de la conferencia Este de la LPF

Sporting San Miguelito escala al primer lugar de la conferencia Este de la LPF

 Febrero 13, 2026
Panamá fue de más a menos en Serie de las Américas

Panamá fue de más a menos en Serie de las Américas

 Febrero 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré

¡Se le voló el arma! Torpeza de delincuente frustra asalto en Chitré
Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia

Aumentan condena a 18 años de prisión a adolescente por asesinato de guardia
Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr

Ejecutado en calle quinta Panamá Viejo; no tuvo tiempo de correr
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí