13/2/26

Sporting San Miguelito escala al primer lugar de la conferencia Este de la LPF

El conjunto académico derrotó en su último partido al Alianza 1-0 para sumar ocho unidades.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El Sporting San Miguelito asumió el liderato de la Conferencia Este del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego de disputada la quinta fecha de la competencia.

El conjunto académico hizo su tarea, al vencer 1-0 al Alianza FC, aprovechando las derrotas de la Umecit y el Árabe Unido para subir al primer lugar.

NO DEJES DE LEER: Panamá fue de más a menos en Serie de las Américas

Umecit perdió con el Tauro 3-1, mientras que el Árabe Unido, que era el líder de esta conferencia, cayó 1-0 ante el Plaza Amador, consiguiendo éste último su primer triunfo del torneo.

Con el triunfo y su ascenso al primer lugar de la conferencia Este, el Sporting San Miguelito, dirigido por César Aguilar, se alista para encarar su compromiso de primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el que enfrentarán a Los Angeles Galaxy.

El encuentro de ida se disputará el próximo jueves 19 de febrero en el Estadio Universidad Latina de Penonomé a las 8 de la noche.

Con igual cantidad de puntos pero con menor diferencia de goles le sigue al Sporting el equipo del Tauro FC. Después siguen el Árabe Unido de Colón (7), Umecit (7), Alianza FC (6) y Plaza Amador (4).

NO DEJES DE LEER: José Fajardo marca doblete en Copa Libertadores y sale lesionado

En la conferencia Oeste, el Club Atlético Independiente (CAI), de La Chorrera, se mantuvo en la cima con su triunfo de 1-0 sobre el Veraguas United.

El CAI ahora suma 11 puntos y de esta manera consolidarse líder en su conferencia. Con siete puntos le siguen Veraguas United (+4), CD Universitario (+1) y Unión Coclé (+1). 

San Francisco, con tres puntos y Herrera FC (2) cierran la tabla de posiciones de esta conferencia.

