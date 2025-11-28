'Estuvimos muy lejos de lo esperado en un partido internacional'

Gonzalo García, director técnico de la Selección de Baloncesto de Panamá, reconoció las fallas que tuvo el quinteto istmeño en la derrota ante Uruguay 93-60 en partido que marcó el inicio de la Eliminatoria Mundialista del deporte del aro y el balón.

"Estuvimos muy lejos de lo esperado de un partido internacional de este calibre. Realmente hay cosas que mejorar. Muchas de esas en defensas se corrigen con atención, comunicación y con un espíritu más competitivo. Hay otras que son tácticas. Hoy creo que fallamos en casi todas", expresó García en la conferencia de prensa realizada después del encuentro que tuvo como sede la arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá.

NO DEJES DE LEER: Selección panameña de baloncesto es apaleada por Uruguay en las eliminatorias

A pesar de las fallas cometidas por el quinteto nacional, García destacó el buen juego desplegado por Uruguay, que estuvo muy efectivo desde el perímetro.

"Uruguay encontró muchos tiros solos de tres puntos, producto de un juego elaborado y fluido que vienen llevando hace rato porque este equipo tiene una base sólida que viene muchos años jugando juntos. Jugaron las ventanas de la Ameri Cup, jugaron la Ameri Cup y eso se siente dentro de la cancha porque suman muchos partidos juntos, muchos entrenamientos juntos y eso a la hora de jugar marca una diferencia", expresó el técnico argentino al servicio de Panamá.

No obstante, señaló que ahora queda analizar las fallas que se cometieron y corregirlas para el siguiente partido que es nuevamente ante Uruguay este domingo 30 de noviembre en la ciudad de Montevideo.

NO DEJES DE LEER: Alberto 'Negrito' Quintero extiende contrato con el Plaza Amador

"Tenemos 48 horas para reinventarnos y tratar de de ir a a ganar el juego allá. Analizaremos el vídeo del juego para corregir los errores, hacer los cambios tácticos y esperar que el equipo se presente de una mejor manera para para el próximo partido", señaló el estratega.

En la conferencia de prensa también estuvo presente el jugador Justin Quintero, quien no escondió la frustración que tiene el equipo por la derrota.

"El equipo está un poco frustrado ya que estamos en casa. A nadie le gusta perder en su casa así como perdimos hoy pero ya lo hablamos en el camerino y tenemos que cambiar la cara. Hay un partido en dos días y hay que cambiar la cara, seguir adelante y afrontar lo que se viene , hacer los ajustes necesarios y salir a jugar", expresó Quintero.

El encuentro de este domingo ante Uruguay en la ciudad de Montevideo está programado para las 7:40 de la noche (hora de Panamá) y será transmitido en vivo para Panamá por COS (TIGO).