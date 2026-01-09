Deportes - 09/1/26 - 06:08 PM

Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador

El delantero será compañero de equipo de José Fajardo y Azarías Londoño.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El panameño Everardo Rose ya es nuevo miembro de la Universidad Católica de Ecuador. el delantero fue presentado por su nuevo club en redes sociales.

NO DEJES DE LEER: Ricardo 'El Científico' Núñez busca concretar su segunda oportunidad titular

"Con ustedes el nuevo elegido para La Familia Cammarata que llega con sus goles desde Panamá. Bienvenido La Barba #EverardoRose al Trencito Azul", posteó el club Universidad Católica de Ecuador en sus redes sociales.

Rose, de 26 años y 1.80 metros de estatura, tuvo un exitoso 2025 con el Plaza Amador, club con el que logró ganar el doblete. a nivel internacional también destacó en la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf y fue convocado por el técnico de la selección nacional Thomas Christiansen.

NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen revela convocatoria de jugadores de la LPF para amistosos

Hay que destacar que Rose será compañero de sus compatriotas Azarías Londoño y José Fajardo.

Te puede interesar

Anthony Davis se lesiona de nuevo: tiene daño en ligamentos de una mano

Anthony Davis se lesiona de nuevo: tiene daño en ligamentos de una mano

Enero 09, 2026
Kylian Mbappé ya está en Arabia Saudita para final de Supercopa ante el Barça

Kylian Mbappé ya está en Arabia Saudita para final de Supercopa ante el Barça

 Enero 09, 2026
Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador

Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador

 Enero 09, 2026
Ricardo 'El Científico' Núñez busca concretar su segunda oportunidad titular

Ricardo 'El Científico' Núñez busca concretar su segunda oportunidad titular

 Enero 09, 2026
Vaqueros de Panamá Oeste visitan a los Indios de Veraguas

Vaqueros de Panamá Oeste visitan a los Indios de Veraguas

 Enero 09, 2026

Universidad Católica de Ecuador se prepara para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2026, el cual está programado a iniciar el 20 de febrero y finalizará el 13 de diciembre.

Igualmente, este club disputará la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca

¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca
Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano

Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano
¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino