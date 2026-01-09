Everardo Rose fue presentado por Universidad Católica de Ecuador
El delantero será compañero de equipo de José Fajardo y Azarías Londoño.
El panameño Everardo Rose ya es nuevo miembro de la Universidad Católica de Ecuador. el delantero fue presentado por su nuevo club en redes sociales.
NO DEJES DE LEER: Ricardo 'El Científico' Núñez busca concretar su segunda oportunidad titular
"Con ustedes el nuevo elegido para La Familia Cammarata que llega con sus goles desde Panamá. Bienvenido La Barba #EverardoRose al Trencito Azul", posteó el club Universidad Católica de Ecuador en sus redes sociales.
Rose, de 26 años y 1.80 metros de estatura, tuvo un exitoso 2025 con el Plaza Amador, club con el que logró ganar el doblete. a nivel internacional también destacó en la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf y fue convocado por el técnico de la selección nacional Thomas Christiansen.
NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen revela convocatoria de jugadores de la LPF para amistosos
Hay que destacar que Rose será compañero de sus compatriotas Azarías Londoño y José Fajardo.
Universidad Católica de Ecuador se prepara para el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2026, el cual está programado a iniciar el 20 de febrero y finalizará el 13 de diciembre.
Igualmente, este club disputará la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.