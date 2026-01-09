Thomas Christiansen revela convocatoria de jugadores de la LPF para amistosos

Un total de 14 jugadores de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) fueron convocados por el técnico Thomas Christiansen para los primeros dos partidos amistosos de Panamá de 2026 cuando enfrente a Bolivia de visitante el 18 de enero y ante México de local.

NO DEJES DE LEER: Kadir Barría, entre legionarios convocados para juegos ante Bolivia y México

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) revela que los jugadores son los siguientes:

PORTERO: Marcos De León (Sporting SM).

DEFENSAS: Ariel Arroyo (Dep Árabe Unido), Juan Hall (Sporting SM), Luis Asprilla (Tauro FC), Omar Córdoba (CD Plaza Amador), Orman Davis (CA Independiente) y Kevin Galván (San Francisco FC).

VOLANTES: Ricardo Phillips Jr. (CD Plaza Amador), Angel Caicedo (CA Independiente), Giovany Herbert (Dep Árabe Unido), Héctor Hurtado (Sporting SM), Abdul Knight (CD Plaza Amador) y José Murillo (CD Plaza Amador).

DELANTERO: Saed Díaz (Tauro FC).

Los 14 jugadores de la LPF se unirán a los siete legionarios que fueron convocados el jueves para iniciar los entrenamientos el lunes 12 de enero y culminar el jueves 15 de enero, en el COS Sports Plaza, en horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

Los legionarios convocados son los porteros Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, Venezuela) y John Gunn (New England Revolution II, Estados Unidos); los defensas Richard Peralta (Monagas SC, Venezuela), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela) y Daniel Aparicio (Real España, Honduras); el volante Jovani Welch (Monagas SC, Venezuela), y el delantero Kadir Barría (Botafogo, Brasil).

NO DEJES DE LEER: Panameño Tomás Rodríguez arribó a Costa Rica para incorporarse al Saprissa

La nota de prensa de la FPF señala que la lista final de convocados será anunciada durante la próxima semana previo al viaje a Bolivia.

La Selección Nacional tiene agendado viajar este jueves 15 de enero en horas de la tarde rumbo a Bolivia para encarar su primer partido internacional.

Panamá se prepara para enfrentarse como visitante a su similar de Bolivia, el próximo domingo 18 de enero, a las 4:00 p.m., en la ciudad de Tarija, y luego recibirá en casa al seleccionado de México, el próximo jueves 22 de enero a las 8:00 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.