Exgrandes ligas Paolo Espino se reporta con los Federales de Chiriquí

El equipo de los Federales de Chiriquí, que representará a Panamá en la Serie del Caribe de Béisbol, sigue armándose con miras al torneo que se disputará en Guadalajara, Jalisco, México.

NO DEJES DE LEER: Herrera y Los Santos buscan con urgencia un triunfo en el Clásico de Azuero

Este viernes se unió a los entrenamientos, que tienen como sede el Estadio Rod Carew, el exgrandes ligas Paolo Espino, quien reforzará el cuerpo de lanzadores de los Federales.

"Contento con la oportunidad que me están dando. Me estoy reportando hoy pero he estado al tanto de los entrenamientos", manifestó Espino, quien tendrá la oportunidad de representar a Panamá en una Serie del Caribe.

Espino, quien está consciente de que la Serie del Caribe tendrá un alto nivel competitivo, expresó que se está preparando para contribuir y dejar el nombre de Panamá en alto.

NO DEJES DE LEER: Thomas Christiansen quedó satisfecho del equipo tras juego ante México

Agregó que además de hacer su trabajo en el montículo, también aportará su experiencia con sus compañeros.

"Para mi también es importante compartir mis conocimientos, intentar enseñar lo más posible tanto dentro y fuera del terreno", indicó el experimentado lanzador, que también buscará representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.

La Serie del Caribe 2026 se jugará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara con la participación del campeón y subcampeón de la Liga Arco de México, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá.

Panamá debutará en esta competencia el lunes 2 de febrero ante México.