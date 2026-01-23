Herrera y Los Santos buscan con urgencia un triunfo en el Clásico de Azuero
El encuentro formará parte de la jornada del viernes del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros'.
Los equipos de Herrera y Los Santos disputan hoy viernes un Clásico de Azuero con la urgencia de un triunfo que los mantenga con opciones de clasificar a la Serie de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros'.
El partido está programado para las 7 de la noche en el Estadio Claudio Nieto, en Monagrillo, Chitré.
En la tabla de posiciones, Los Santos ocupa la posición N.°8 con marca de siete triunfos y 10 derrotas, mientras que Herrera, con un juego menos realizado, tiene 6-10.
Otro de los encuentros de la jornada de este viernes será el de Panamá Este vs Coclé en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce a las 7 de la noche en choque de equipos que están en la parte alta de la tabla.
Coclé está en el segundo lugar del torneo con 13 triunfos y tres derrotas, mientras que Panamá Este está de tercero con 10 victorias y seis partidos perdidos.
Por su lado, Veraguas visitará a Chiriquí en el estadio Julio Goff, en el distrito de Boquerón, también a las 7 de la noche.
Chiriquí, que tiene marca de 10-7, buscará un triunfo que lo mantenga en la parte de arriba de la tabla de posiciones, mientras que Veraguas tiene 4-13.