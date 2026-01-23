Herrera y Los Santos buscan con urgencia un triunfo en el Clásico de Azuero

Los equipos de Herrera y Los Santos disputan hoy viernes un Clásico de Azuero con la urgencia de un triunfo que los mantenga con opciones de clasificar a la Serie de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros'.

El partido está programado para las 7 de la noche en el Estadio Claudio Nieto, en Monagrillo, Chitré.

En la tabla de posiciones, Los Santos ocupa la posición N.°8 con marca de siete triunfos y 10 derrotas, mientras que Herrera, con un juego menos realizado, tiene 6-10.

Otro de los encuentros de la jornada de este viernes será el de Panamá Este vs Coclé en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce a las 7 de la noche en choque de equipos que están en la parte alta de la tabla.

Coclé está en el segundo lugar del torneo con 13 triunfos y tres derrotas, mientras que Panamá Este está de tercero con 10 victorias y seis partidos perdidos.

Por su lado, Veraguas visitará a Chiriquí en el estadio Julio Goff, en el distrito de Boquerón, también a las 7 de la noche.

Chiriquí, que tiene marca de 10-7, buscará un triunfo que lo mantenga en la parte de arriba de la tabla de posiciones, mientras que Veraguas tiene 4-13.