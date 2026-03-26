Federación Panameña de Baloncesto se reunió con Rolando Blackman

Un importante encuentro sostuvo la Federación Panameña de baloncesto (Fepaba) con la layenda panameña del baloncesto, el ex NBA Rolando Blackman.

En la reunión, la Fepaba estuvo representada por su gerente deportivo Tony Bishop y la misma estuvo enfocada en la capacitación, formación y desarrollo de los canasteros panameños.

“Este tipo de acercamientos fortalecen la visión de seguir construyendo un baloncesto más preparado, competitivo y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones. La experiencia, el conocimiento y el legado de figuras como Blackman aportan una perspectiva clave en el camino de crecimiento de nuestro deporte”, señala una nota de prensa de la Fepaba publicada en sus redes sociales.