FIFA suspende de nuevo al Presidente de la Federación Panameña de Fútbol

No todo es felicidad en la Federación Panameña de Fútbol (FPF). Solo unos días después de que Panamá clasificara al Mundial 2026, el presidente de la federación nacional de este deporte, Manuel Arias, fue nuevamente suspendido por el Comité Disciplinario de la FIFA.

NO DEJES DE LEER: Castelblanco defenderá título en Maratón Internacional de Panamá

"Se inhabilita a Manuel Arias Corco, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante seis meses y se le impone una multa de 20 mil francos suizos (24 mil 735 dólares) por infringir el artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA tras no cumplir con la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA el 15 de noviembre de 2024", señala la nota de prensa de la FIFA.

Agrega la nota que la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA fue notificada este viernes y en virtud de lo estipulado en las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario de la FIFA, la parte afectada dispone de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Las decisiones se pueden recurrir.

NO DEJES DE LEER: Definidos duelos de repesca intercontinental y de la UEFA

FIFA había iniciado un procedimiento contra el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias, por supuestamente no acatar la sanción impuesta por 6 meses por llamar “gorda” a una jugadora de la selección femenina de fútbol.

El castigo fue impuesto el pasado mes de enero, en el que el Comité de Ética de la FIFA notificó la sanción a Arias por 6 meses hasta el 14 de julio del 2025, período en el que no podía participar en actividades relacionadas al fútbol federado, debido al uso indebido del lenguaje al llamar “gorda” a Marta Cox, una de las jugadoras más destacadas de Panamá.

No obstante, las investigaciones concluyeron que Arias no acató la suspensión y por ende incurrió en otra falta.