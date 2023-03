Futuro incierto de Ansu Fati

Las últimas declaraciones del padre de Ansu Fati, Bori, en las que expresó su malestar por el poco protagonismo que tiene esta temporada su hijo en el Barcelona, generaron todavía más dudas sobre el futuro del futbolista azulgrana.

En una entrevista concedida a 'El Partidazo' de la Cadena Cope, Bori Fati reconoció que, si fuera por él, el delantero hispano-guineano debería cambiar de aires el próximo verano, algo que, según precisó, su hijo no contempla.

"Yo le he dicho de cambiar de aires y el no está de acuerdo con su padre", declaró ayer el progenitor del '10' azulgrana, quien puntualizó que él quiere ver a su hijo "triunfar" como futbolista.

En lo que va de curso, Ansu, de 20 años y con contrato hasta junio de 2027, ha disputado un total de 38 partidos, 10 de ellos como titular, y ha marcado seis goles en los más de 1.300 minutos que ha jugado.

Es precisamente esta falta de minutos la que criticó el padre del jugador, quien afirmó que el internacional español, que había encadenado dos temporadas marcadas por las continuas lesiones, está "perfectamente bien" tanto mental como físicamente.

"A mí lo que me molesta es los pocos minutos que le están dando a Ansu. Lo que me molesta es que le den un minuto, dos minutos o tres minutos", agregó Bori Fati, quien reveló que no tiene previsto ver en directo los partidos del Barcelona en el Camp Nou.

