Gianni Infantino confía en sede de México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confía en que México está en la capacidad de ser subsede de la Copa Mundial FIFA 2026, a pesar de los hechos de violencia que se registraron recientemente.

“Por supuesto que estamos monitoreando la situación en México en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, dijo Infantino.