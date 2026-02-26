Deportes - 26/2/26 - 12:00 AM

Gianni Infantino confía en sede de México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confía en que México está en la capacidad de ser subsede de la Copa Mundial FIFA 2026, a pesar de los hechos de violencia que se registraron recientemente.

“Por supuesto que estamos monitoreando la situación en México en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”, dijo Infantino.

Te puede interesar

Real Madrid sella el pase a octavos de final de la Liga de Campeones

Real Madrid sella el pase a octavos de final de la Liga de Campeones

 Febrero 25, 2026
Autódromo Panamá Realiza lanzamiento del ‘Gran Premio Panamá’

Autódromo Panamá Realiza lanzamiento del ‘Gran Premio Panamá’

 Febrero 25, 2026
Sporting San Miguelito define hoy su pase ante el Galaxy en Copa de Campeones

Sporting San Miguelito define hoy su pase ante el Galaxy en Copa de Campeones

Febrero 25, 2026
Chris Sale extiende contrato con los Bravos

Chris Sale extiende contrato con los Bravos

 Febrero 25, 2026
Iverson Molinar destaca la importancia de jugar al máximo

Iverson Molinar destaca la importancia de jugar al máximo

 Febrero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil

ASEP le cae a agencias de Tigo y Más Móvil
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas