Deportes - 26/12/25 - 12:00 AM

Haaland le 'responde' a Guardiola con una foto

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, publicó una foto en redes sociales en la que aparece subido a una báscula, con el mensaje de "todo bien", en relación a la advertencia de su técnico Pep Guardiola acerca del aumento de peso de sus jugadores en época navideña.

"El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan 'gorditos'. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest", dijo el entrenador español al inicio de esta semana.

