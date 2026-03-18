Deportes - 18/3/26 - 12:00 AM

‘He fallado muchas, pero no hemos necesitado tanto’

Por: Inglaterra EFE -

El brasileño Vinícius Junior, del Real Madrid, nombrado mejor jugador del partido contra el Manchester City (1-2) por su doblete, reconoció que falló “muchas” ocasiones en el partido y a la vez señaló que salir ganadores del partido era “muy importante” para la confianza del equipo.

“Es un partido muy importante para nuestra confianza. Desde el principio de la temporada hemos tenido muchos partidos buenos, pero no hemos controlado tanto como esta eliminatoria. Era un partido difícil contra un gran equipo y un gran entrenador, pero sabíamos lo que teníamos que hacer. Aprovechamos oportunidades. He fallado muchas, pero no hemos necesitado tanto”, analizó en Movistar+ tras el partido.

“Es un momento importante donde todos los jugadores sabemos que vienen los buenos partidos. En esta competición, en el Real Madrid, todo cambia y estamos preparados para más”, destacó.

Vinícius comentó cómo decidió tirar el penalti ayer martes, a pesar de fallar el pasado miércoles.

“Le dije a Fede -Valverde- que tirase el de la ida pero no quiso. Hoy le dije también, pero me dio toda la confianza”, señaló el delantero brasileño.

Además, el brasileño explicó su celebración del primer gol ante los aficionados del Manchester City, que la pasada temporada le dedicaron una pancarta para que “dejara de llorar” por perder el Balón de Oro. Y un año después, ‘Vini’ les dedicó un gesto simulando un lloro.

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“El fútbol es bueno porque siempre te da otra oportunidad. Hemos ganado, vamos a cuartos de final”, dijo.

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