Deportes - 03/2/26 - 12:00 AM

Herrera y Panamá Oeste buscan hoy tomar ventaja en la serie

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La serie entre Herrera y Panamá Oeste, correspondiente a la fase de ocho equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, ha resultado pareja luego de efectuarse los dos primeros encuentros.

Y es que Herrera (octavo clasificado), sorprendió de visitante en el primer encuentro a los Vaqueros, al ganarles 4-3 el pasado sábado.

Incluso, en el segundo partido, los azuerenses estuvieron a punto de dar otro golpe, pero Panamá Oeste remontó en la parte de la décima entrada para igualar la serie.

Hoy, a las 7 de la noche, Herrera recibirá a Panamá Oeste en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo para el tercer encuentro de la serie.

Otra serie que se reanuda hoy martes es la que enfrentan Panamá Metro y Panamá Este, la cual se encuentra a favor de los metropolitanos dos juegos a cero. El partido iniciará a las 7 de la noche en el Estadio Rod Carew.

