Deportes - 13/10/25 - 12:00 AM

Honduras y Haití, por el liderato de grupo

La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa hoy con Honduras recibiendo a Haití en el Grupo C en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés en Tegucigalpa, Honduras.

Los Catrachos ocupan actualmente el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates.

Por su lado Haití lidera el Grupo C por diferencia de goles, con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates.

Te puede interesar

Panamá logra histórico triunfo en el Estadio Cuscatlán

Panamá logra histórico triunfo en el Estadio Cuscatlán

 Octubre 10, 2025
A buscar los tres puntos y sin miedo a la historia del Estadio Cuscatlán

A buscar los tres puntos y sin miedo a la historia del Estadio Cuscatlán

 Octubre 10, 2025
Presidente José Raúl Mulino recibe a leyenda argentina Mario Kempes

Presidente José Raúl Mulino recibe a leyenda argentina Mario Kempes

 Octubre 10, 2025
Canadiense será el árbitro del juego

Canadiense será el árbitro del juego

 Octubre 10, 2025
Selección de Boxeo finaliza preparación en Colombia

Selección de Boxeo finaliza preparación en Colombia

 Octubre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas