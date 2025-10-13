Deportes - 13/10/25 - 12:00 AM
Honduras y Haití, por el liderato de grupo
La Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa hoy con Honduras recibiendo a Haití en el Grupo C en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés en Tegucigalpa, Honduras.
Los Catrachos ocupan actualmente el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates.
Por su lado Haití lidera el Grupo C por diferencia de goles, con cinco puntos y un invicto de una victoria y dos empates.