Inglaterra, primer país europeo en clasificar al Mundial 2026

Inglaterra se convirtió ayer martes en el primer país de Europa en clasificarse para el Mundial de 2026.

Inglaterra goleó por 5-0 en Letonia. El capitán Harry Kane marcó dos veces en la primera mitad, para que su equipo asegurara el primer lugar en su grupo con dos partidos restantes.

Los ingleses, que participarán en su octava Copa del Mundo consecutiva, no han recibido un gol en seis partidos de la eliminatoria hasta ahora bajo el entrenador alemán Thomas Tuchel.

“A veces lo hacemos parecer fácil”, dijo Kane, quien ya tiene un total de 21 goles para Inglaterra y el Bayern Múnich esta temporada, “pero estos grupos y partidos pueden ser difíciles. ... Hablamos de altos estándares sin importar contra quién juguemos para mantener el impulso, y eso se mostró”.