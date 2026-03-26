Deportes - 26/3/26 - 12:00 AM

Italia se juega la vuelta al Mundial o una vergüenza más en su historia

Por: Italia EFE -

Italia llega al Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 con una mochila cargada de frustraciones recientes y expectativas eternas. Dos Mundiales ausentes, 2018 y 2022, transformaron la gloria pasada en un recordatorio de lo que no puede repetirse.

Italia comienza ante Irlanda del Norte, un rival físico y organizado que no dará ningún regalo. Luego, si llega a la final, la Azzurra enfrentará al ganador del cruce entre Gales y Bosnia y Herzegovina. Dos partidos, dos noches donde todo se define, dos oportunidades para redimir la historia reciente o sumar un capítulo aún más doloroso.

Italia ya sabe lo que es fallar en estas instancias: el repechaje rumbo a 2018, ante Suecia, se convirtió en un golpe histórico que resonó durante años. El juego de hoy no es un partido más, es un examen del alma futbolística.

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