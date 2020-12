Jaime Arboleda busca la consagración en su carrera

Llegó el día esperado para el púgil panameño Jaime Arboleda, quien tendrá hoy en la Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut, Estados Unidos, su primera oportunidad de campeonato mundial.

Seis años han pasado luego de su debut profesional cuando derrotó por nocaut técnico en el cuarto round al bocatoreño Camilo Georget en la ciudad de Panamá.

A partir de esa pelea, el istmeño ha cosechado un récord de 16 triunfos, una derrota y 13 nocauts.

Hoy el púgil que se crió en Curundú retará al monarca universal interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Chris Colbert, de 24 años e invicto en 14 encuentros, incluyendo cinco nocauts. Para el estadounidense será su primera defensa titular, la cual alcanzó el 18 de enero de este año cuando venció por decisión unánime al panameño Jezreel ‘El Invisible’ Corrales.

“Colbert’s downfall will be his arrogance. He doesn’t have the firepower to finish me with one punch. He’s a boxer and I'm a boxer-puncher.” - @LittleJames507 #ColbertArboleda pic.twitter.com/P2DMm4RXQc