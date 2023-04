Jaime Arboleda confía en preparación para pelea ante azteca Zepeda

El púgil panameño Jaime Arboleda confía en la preparación que ha tenido para hacerle frente mañana sábado al invicto mexicano William ‘Camarón’ Zepeda en el College Park Center, de la ciudad de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El pleito, pactado a 12 asaltos y en el que estará en juego el título ligero Continental de las Américas (AMB), en poder del azteca, será el estelar de la función que organiza la empresa Golden Boy Promotions en territorio estadounidense.

The opportunity of a lifetime for @littlejames507



Final Press Conference, LIVE NOW, tune in here: https://t.co/KM10QOMgER#ZepedaArboleda | LIVE on DAZN April 29th pic.twitter.com/2IL5sqiYp4