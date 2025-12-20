Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula tras derrota ante Anthony Joshua

Jake Paul sufrió una “doble fractura de mandíbula” en su derrota ante el excampeón de peso pesado Anthony Joshua, confirmó el sábado el YouTuber.

Joshua ganó por nocaut en el sexto asalto la pelea sobre Paul, quien más tarde publicó una radiografía que mostraba la mandíbula rota en dos lugares.

“Doble fractura de mandíbula”, escribió en Instagram. “Denme a Canelo en diez días”. En una publicación separada desde lo que parecía ser una habitación de hospital, añadió: “Gracias por todo el apoyo, estoy bien”.

Joshua, dos veces campeón de la máxima categoría demostró por qué es uno de los mejores golpeadores de este deporte, al derribar un par de veces a Paul en el quinto asalto.

Para esas alturas, el YouTuber estaba visiblemente disminuido. Joshua lo percibió también, y lo envió a la lona con un uppercut de derecha al inicio del sexto capítulo. El inglés volvió a derribar a Paul con una combinación de puñetazos a la cabeza.

Aunque Paul (12-2) se levantó nuevamente, Joshua (29-4, 26 nocauts) finalmente destruyó cualquier posibilidad de una sorpresa cuando lo derribó por cuarta vez con un derechazo a la cabeza. El réferi Christopher Young agotó la cuenta ante Paul a los 1:31 minutos del asalto frente a una multitud de 19.600 personas en el Kaseya Center.

“Tardó un poco más de lo esperado, pero la mano derecha finalmente encontró su destino”, dijo Joshua. “Jake Paul lo ha hecho realmente bien esta noche, mis respetos. Se levantó una y otra vez. Lo respeto por intentarlo. Pero enfrentó esta noche a un boxeador de verdad”, señaló Joshua.

Se habían planteado preocupaciones antes del combate debido a la disparidad en tamaño y habilidades. Paul pesó 216 libras, y Joshua 243 libras. El británico dos veces campeón de peso pesado tiene uno de los golpes más poderosos de la élite del deporte.