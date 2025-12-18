México es nueva sede de la Serie del caribe e invita a Panamá

La ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, México, es la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 y ha invitado a Panamá a formar parte de la competencia de clubes campeones de la región, la cual se disputará del 1 al 7 de febrero.

NO DEJES DE LEER: Clasificación al Mundial, lo más destacado del fútbol panameño

El anuncio fue dado en conferencia de prensa, en la que se anunció que además de Panamá (invitado) jugarán la Serie del Caribe Puerto Rico, República Dominicana y el campeón y subcampeón de la Liga Arco de México, por lo que serían cinco clubes los que disputarán la Serie del Caribe.

Originalmente la Serie del Caribe se iba a realizar en Venezuela, país que había invitado a Panamá, pero los otros tres países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) declinaron de jugar en la nación sudamericana debido a situaciones externas ajenas a su control.

Por reglamento, el país anfitrión de la Serie del Caribe es el que realiza las invitaciones, por lo que el nuevo anfitrión (México) le correspondía hacer su invitación, recayendo en Panamá la misma.

NO DEJES DE LEER: ‘El Científico’ Núñez termina guanteos para pleito titular

Panamá regresa a la Serie del Caribe, luego de un año de ausencia. Su última participación fue en la edición 2024 por intermedio de los Federales de Chiriquí, que clasificaron a las semifinales y se ubicaron en la tercera posición.

El torneo tendrá como sede el Estadio Panamericano de Guadalajara y se jugará en un formato de competencia 'Todos contra Todos' a una vuelta, clasificando los cuatro primeros lugares a semifinales, en las que se cruzarán en un solo juego el primero vs cuarto y el segundo vs tercero.

Los ganadores de las semifinales disputarán el título de la Serie del Caribe.