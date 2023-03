Japón gana su tercer Clásico Mundial de Béisbol y de forma invicta

Japón, de manera invicta, se proclamó campeón del Clásico Mundial 2023 luego de vencer a Estados Unidos (3-2) en el LoanDepot Park de Miami. Con este triunfo, la novena nipona confirma su hegemonía en la historia del certamen, ganando el tercer título en cinco ediciones.

Contrario a lo sucedido en los dos duelos de eliminación directa por parte de EstadosUnidos, ambas novenas salieron con argollas en el marcador tras la primera entrada, sin embargo, la historia cambiaría para el segundo capítulo, en donde Trea Turner bateó para jonrón y Munekata Okamoto pondría la carrera del empate para que Lars Nootbaar remontara con un rodado.

Ninguna de las dos novenas haría hacer sonar la caja de bateo hasta que llegó Kazuma Okamoto para incrementar la ventaja asiática en la Cuarta Baja (3-1).

Para la Quinta, Estados Unidos envió al histórico Mike Trout para reponerse de la desventaja, sin embargo, se fue junto con Paul Goldschmidt y Kyle Schwarber sin el principal objetico; Japón volvería a la carga, aunque sin éxito alguno.

