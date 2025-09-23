Deportes - 23/9/25 - 12:00 AM

José Caballero busca quedar líder en bases robadas de la MLB

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El utility de los Yankees de Nueva York, José ‘Chema’ Caballero, busca con su equipo clasificar a los playoffs y a la vez cerrar la temporada de las Grandes Ligas como líder de bases robadas.

El año pasado ‘Chema’ Caballero encabezó las bases robadas pero solo en la Liga Americana con 44. Este año busca quedar líder absoluto de este apartado en todas las Grandes Ligas.

Faltando seis juegos para que concluya la temporada regular, Caballero ocupa el primer lugar en bases robadas con un total de 48 (34 con Tampa Bay y 14 con los Yankees) en 122 juegos en los que ha visto acción.

En lo que va de la temporada, Caballero tiene un promedio de .237, al ligar 73 hits (18 dobles, un triple y cinco jonrones) en 308 turnos al bate, tiene 35 carreras impulsadas, 51 anotadas, 45 base por bolas y 97 ponches.

Otro panameño que está teniendo una buena temporada es Iván Herrera con los Cardenales de San Luis. Sin contar el juego del lunes, tiene promedio de .281, al batear 101 hits en 367 turnos al bate (13 dobles y 17 jonrones), tiene 50 carreras anotadas, 60 impulsadas, ha recibido 39 base por bolas y se ha ponchado 80 veces.

Por su lado, el también utility Edmundo Sosa (Filis de Filadelfia) y Miguel Amaya (Cachorros de Chicago), se encuentran en la lista de lesionados pero se espera que estén de vuelta, tomando en cuenta que sus equipos ya tienen asegurado un puesto en la postemporada.

En tanto, el lanzador Justin Lawrence, retornó recientemente a la actividad con los Piratas de Pittsburgh luego de estar lesionado gran parte de la campaña.

