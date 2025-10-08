Jugadores de los Chiefs se culpan por dolorosa derrota ante Jaguars

Kansas City no tendrá que buscar mucho para averiguar dónde estuvieron los errores en Jacksonville el lunes por la noche.

Patrick Mahomes lanzó una intercepción que fue devuelta 99 yardas para un touchdown y los Chiefs fueron sancionados 13 veces por 109 yardas en una derrota de 31-28 ante los Jaguars. Cuatro de esas penalizaciones ocurrieron en los últimos 1:45.

Los errores acumulados resultaron ser la diferencia en un juego de ida y vuelta, el quinto de la Semana 5 de la NFL decidido en los últimos 30 segundos.

“Ya sea que esté de acuerdo con ellas o no, no importa. Las marcaron. Y cuando tienes tantas penalizaciones, cedes posición en el campo. Puedes superarlos en estadísticas, pero eso no importa. Lo que importa es el marcador, y tenemos que encargarnos de eso”, señaló Andy Reid, entrenador de los Chiefs.