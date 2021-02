Koeman muestra su apoyo a Messi tras la victoria

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman consideró que "hay gente a la que le interesa hacer daño al Barça y a Messi" después de vencer por 2-1 al Athletic de Bilbao y tras la publicación del contrato del jugador argentino en el diario 'El Mundo'.

"Lo que ha salido en la prensa ha sido con muy mala intención y quiere hacer daño a un jugador que ha hecho mucho para el fútbol español y para este club. Hoy Messi ha vuelto a demostrar que es un ganador nato que sabe ponerse en el partido a pesar de todo", añadió el técnico holandés en rueda de prensa.

Preguntado por si este tipo de informaciones pueden provocar que Messi se vaya, Koeman respondió que no sabe "si estas informaciones pueden hacer que Messi quiera irse", ya que "hay que saber cómo ha salido esto en la prensa, porque no puede salir, pero no hay que dejarse desconcentrar por este tema".

Además, dijo que no entiende "que se relacione" el mal momento económico del Barça con Messi "cuando lleva muchos años demostrando su cualidad futbolística y ha ayudado a hacer este club más grande y a ganar títulos muy grandes".

Y sentenció que "si la filtración la ha hecho alguien del club está muy mal y esta persona no debe tener futuro en el club".

Respecto al triunfo ante el Athletic, Koeman explicó que el Barcelona fue muy superior en la primera parte y el equipo hizo una muy buena presión tras perder balones y tuvo mucha posesión y oportunidades para que el resultado fuera más amplio" al descanso.

Sobre el segundo tiempo, el entrenador azulgrana consideró que su equipo tuvo "la mala suerte de encajar el 1-1 y otra vez tuvo una reacción importante".

Puede estar tranquilo

Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del FC Barcelona, aseguró sobre la filtración del contrato de Leo Messi, publicado íntegramente por el rotativo 'El Mundo', que el argentino tiene "que estar tranquilo", porque "el club está con él".

En unas declaraciones a Movistar+, Amor comentó que desconoce si alguien del club se ha puesto en contacto con Messi, después de que se desvelara que percibe 555 millones de euros en cuatro años.

"En mi caso, no he hablado con él. No lo sé. Esto es una cosa muy personal", dijo Amor, quien recalcó que el azulgrana "está con Leo en este sentido".

"Defendemos a nuestros jugadores, estamos con nuestros jugadores y el club tiene que defenderse de esto -de la filtración- del contrato ", dijo.