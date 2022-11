Lamentan prohibición de utilizar el brazalete 'One Love' en Qatar

El seleccionador alemán, Hansi Flick, lamentó la prohibición a los jugadores de portar los brazaletes 'One Love' y se quejó de que a sus futbolistas no se les permita dar ejemplo en la lucha por los derechos humanos.

"El objetivo del brazalete era dar ejemplo, que es lo que quería el equipo. La FIFA puso freno a esto y amenazó con sanciones. El brazalete es un signo de diversidad y de los valores que representamos y vivimos", señaló el preparador germano en vísperas del duelo con Japón.

La Federación Danesa de Fútbol (DBU) también mostró este miércoles su "asombro" por la decisión de la FIFA de no permitir llevar al brazalete "One Love" en los partidos de Qatar 2022, y aseguró también que no apoyará la reelección de su presidente, Gianni Infantino.

Los capitanes de Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suiza y Gales pretendía portar el brazalete multicolor en sus partidos del Mundial, pero se echaron atrás al comunicar la FIFA la imposición de sanciones deportivas.

